Никогда не занимавшейся анальным сексом женщине дали советы

Женщина, которая решила впервые попробовать заняться анальным сексом, обратилась за советом к пользователям Reddit. Своими рекомендациями они поделились с ней в разделе Sex.

По словам женщины, в порно анальный секс выглядит для нее довольно привлекательно. «Однако порно есть порно, там все не по-настоящему. Женщины, расскажите, каково это на самом деле?» — попросила она.

В комментариях пользовательницы в первую очередь призвали автора поста не торопиться и использовать много смазки. Некоторые также порекомендовали ей использовать специальные секс-игрушки для растяжки.

При этом женщины, которые занимались анальным сексом, обратили внимание автора поста и на негативные аспекты этой практики. «Подготовка к анальному сексу очень утомительна, а иногда просто слишком сложна. Иногда отверстие растягивается слишком быстро и происходят микроразрывы», — предупредили они.

Ранее мужчина обратился за советом к женщинам и попросил раскрыть секреты великолепного орального секса. Одна из пользовательниц посоветовала мужчинам во время орального секса также использовать пальцы, чтобы доставить женщине более интенсивное удовольствие.