Женщины подсказали мужчинам секреты великолепного орального секса

Мужчина обратился за советом к женщинам и попросил раскрыть секреты великолепного орального секса. Их женщины перечислили в разделе Sex форума Reddit.

Так, одна из пользовательниц посоветовала мужчинам во время орального секса также использовать пальцы, чтобы доставить женщине более интенсивное удовольствие.

Палец нужно поместить в вагину, надавливая и растирая по направлению вверх, туда, где находится клитор, а ртом или языком в это время стимулировать клитор с хорошим нажимом. Это не занимает много времени, а воздействие интенсивное Mighty-Universe пользовательница Reddit

Также женщины порекомендовали мужчинам не забывать следить за дыханием во время орального секса.

Планируйте свое дыхание. Задержка дыхания может быть отличать просто хороший секс от великолепного dakotanorth8 пользовательница Reddit

Кроме того, в комментариях заявили, что женское удовольствие можно слить, если мужчина будет издавать звуки.

Сначала может показаться глупым и смешным, но если вы будете гудеть на продолжительных выдохах, то станете похожи на живой вибратор! Кроме того, это чрезвычайно приятно: она услышит, что вы звучите так, словно едите самое вкусное, что когда-либо пробовали PromptusMaximus пользовательница Reddit

Ранее пользователь Reddit рассказал, из-за какой привычки у него начались частые сильные эрекции. По словам мужчины, это происходит после интенсивных нагрузок на ноги.