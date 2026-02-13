Мужчина поделился способом достичь мощной эрекции с пользой для здоровья

Пользователь Reddit рассказал, из-за какой привычки у него начались частые сильные эрекции. Способом достичь их с пользой для здоровья он поделился в разделе Sex.

По словам мужчины, после интенсивных нагрузок на ноги, в том числе после бега и езды на велосипеде, у него по несколько раз в день возникают продолжительные эрекции. «Это не просто эрекции, а гигантские пульсирующие эрекции. Паузы в таких упражнениях приводили к тому, что эрекция становилась все менее и менее интенсивной», — написал он.

В комментариях пользователи форума подтвердили, что тоже замечали подобный эффект. Многие мужчины объяснили это тем, что нагрузка на ноги усиливает кровообращение нижней части тела. «Чтобы уменьшить или устранить эрекцию, напрягите ноги и ягодицы. Это перенаправит приток крови», — добавил один из комментаторов.

«Я уже в возрасте, но я много лет каждый день занимаюсь активной ходьбой. За это время все мое тело стало более упругим и подтянутым. Сейчас у меня самая сильная эрекция в жизни, даже мощнее, чем в юности», — добавил еще один пользователь.

