Забота о себе
08:35, 13 февраля 2026

Мужчина поделился способом достичь мощной эрекции с пользой для здоровья

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Summer Paradive / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit рассказал, из-за какой привычки у него начались частые сильные эрекции. Способом достичь их с пользой для здоровья он поделился в разделе Sex.

По словам мужчины, после интенсивных нагрузок на ноги, в том числе после бега и езды на велосипеде, у него по несколько раз в день возникают продолжительные эрекции. «Это не просто эрекции, а гигантские пульсирующие эрекции. Паузы в таких упражнениях приводили к тому, что эрекция становилась все менее и менее интенсивной», — написал он.

В комментариях пользователи форума подтвердили, что тоже замечали подобный эффект. Многие мужчины объяснили это тем, что нагрузка на ноги усиливает кровообращение нижней части тела. «Чтобы уменьшить или устранить эрекцию, напрягите ноги и ягодицы. Это перенаправит приток крови», — добавил один из комментаторов.

«Я уже в возрасте, но я много лет каждый день занимаюсь активной ходьбой. За это время все мое тело стало более упругим и подтянутым. Сейчас у меня самая сильная эрекция в жизни, даже мощнее, чем в юности», — добавил еще один пользователь.

Ранее мужчины рассказали, чем просмотр порно оказался им полезен. Так, один из них признался, что благодаря фильмам для взрослых научился доставлять удовольствие партнерше во время орального секса.

