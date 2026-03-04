Соловьев оценил Макрона фразой «он не мачо, он ни о чем»

Телеведущий Соловьев заявил, что у Эммануэля Макрона ненастоящие бицепсы

Телеведущий Владимир Соловьев оценил президента Франции Эммануэля Макрона фразой «он не мачо, он ни о чем». Своим мнением о спортивной форме политика он поделился в программе «Полный контакт».

Соловьев считает, что мышцы у Макрона ненастоящие. «А он пытается создать впечатление, что он мачо, а он не мачо. Вот эти дорисованные на фотографиях бицепсы, эта попытка боксировать, это пыхтение. Он пустой», — заявил журналист.

Кроме того, Соловьев отметил, что французский лидер всю жизнь пытается казаться крутым.

В феврале сообщалось, что Макрон вышел на пробежку в Индии и привлек внимание публики внешним видом. Тогда журналисты заметили, что он бегал в аксессуаре, из-за которого его обсуждали на форуме в Давосе.