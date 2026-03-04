Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:26, 4 марта 2026Ценности

Соловьев оценил Макрона фразой «он не мачо, он ни о чем»

Телеведущий Соловьев заявил, что у Эммануэля Макрона ненастоящие бицепсы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев оценил президента Франции Эммануэля Макрона фразой «он не мачо, он ни о чем». Своим мнением о спортивной форме политика он поделился в программе «Полный контакт».

Соловьев считает, что мышцы у Макрона ненастоящие. «А он пытается создать впечатление, что он мачо, а он не мачо. Вот эти дорисованные на фотографиях бицепсы, эта попытка боксировать, это пыхтение. Он пустой», — заявил журналист.

Кроме того, Соловьев отметил, что французский лидер всю жизнь пытается казаться крутым.

В феврале сообщалось, что Макрон вышел на пробежку в Индии и привлек внимание публики внешним видом. Тогда журналисты заметили, что он бегал в аксессуаре, из-за которого его обсуждали на форуме в Давосе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подлодка США потопила иранский фрегат в тысячах километров от Персидского залива. Удар торпеды по кораблю сняли на видео

    Путин внес изменения в особый порядок получения гражданства в новых регионах

    Последствия накрывшего Москву снегопада оценили

    Россиянам назвали крайний срок оплаты ЖКУ за февраль

    Девушка купила подержанного плюшевого медведя и нашла внутри человеческий прах

    На военной базе НАТО прогремело несколько взрывов

    Москвичам пообещали бесплатную парковку

    В Иране назвали число погибших от ответных ударов военных США

    Крыша завода обрушилась на рабочих в российском городе

    Раскрыты подробности о порезавшем мать шестерых детей россиянине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok