14:07, 17 февраля 2026

Внешний вид Макрона на пробежке в Индии привлек внимание публики

India Today: Макрон в солнцезащитных очках пробежался по набережной Мумбаи
Мария Винар

Кадр: India Today

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел на пробежку и привлек внимание публики внешним видом. Сообщение появилось на сайте телеканала India Today.

Известно, что французский лидер посетил Индию с официальным визитом, чтобы встретиться с премьер-министром Нарендрой Моди. Во время своего пребывания в стране он решил пробежаться по набережной Марин Драйв в Мумбаи в сопровождении охранников.

Журналисты телеканала отметили, что Макрон бегал в аксессуаре, из-за которого его обсуждали на форуме в Давосе. «Эммануэль Макрон, известный своими регулярными тренировками, был одет в повседневную темно-синюю футболку и черные солнцезащитные очки (нет, не синие), и отправился на утреннюю пробежку со своей охраной по знаменитой городской набережной. Видео, на котором Макрон бежит, а его охрана с трудом за ним угоняется, стало вирусным в социальных сетях», — говорится в сообщении.

15 января Макрон выступил перед военнослужащими на авиабазе Истр и привлек внимание общественности. В сети обратили внимание, что французский президент предстал перед бойцами с красным глазом.

