Забота о себе
20:26, 4 марта 2026Забота о себе

Сон на спине оказался виновником одного пугающего ночного состояния

Сомнолог Бонадыкова: Сонный паралич могут провоцировать стресс и сон на спине
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mahir KART / Shutterstock / Fotodom

Некоторые привычки могут провоцировать сонный паралич, предупредила сомнолог-кардиолог Валерия Бонадыкова. Причины этого пугающего состояния она перечислила в беседе с РИА Новости.

Врач объяснила, что сонный паралич возникает, когда мозг уже практически проснулся, но расслабление мышц еще не успело выключиться. В этот момент человек находится в сознании и понимает, что не может контролировать свое тело.

Бонадыкова заверила, что, если сонный паралич повторяется, виновниками этого состояния могут оказаться сильный стресс, резкие пробуждения по ночам, различные нарушения сна, недосып и сбитый режим дня. Кроме того, причиной может быть сон на спине.

Если сонный паралич происходит часто, а его эпизоды сильно пугают человека и провоцируют дневную сонливость или внезапные провалы в сон, Бонадыкова рекомендовала обратиться к специалисту.

Ранее сомнолог Александр Калинкин рассказал о неожиданной причине возникновения храпа. Он утверждает, что к этой проблеме приводит изжога, поскольку она раздражает верхние дыхательные пути.

