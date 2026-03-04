Сон на спине оказался виновником одного пугающего ночного состояния

Сомнолог Бонадыкова: Сонный паралич могут провоцировать стресс и сон на спине

Некоторые привычки могут провоцировать сонный паралич, предупредила сомнолог-кардиолог Валерия Бонадыкова. Причины этого пугающего состояния она перечислила в беседе с РИА Новости.

Врач объяснила, что сонный паралич возникает, когда мозг уже практически проснулся, но расслабление мышц еще не успело выключиться. В этот момент человек находится в сознании и понимает, что не может контролировать свое тело.

Бонадыкова заверила, что, если сонный паралич повторяется, виновниками этого состояния могут оказаться сильный стресс, резкие пробуждения по ночам, различные нарушения сна, недосып и сбитый режим дня. Кроме того, причиной может быть сон на спине.

Если сонный паралич происходит часто, а его эпизоды сильно пугают человека и провоцируют дневную сонливость или внезапные провалы в сон, Бонадыкова рекомендовала обратиться к специалисту.

