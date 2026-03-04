Малышева поспорила с соведущими «Жить здорово!» о пользе подсолнечного и оливкового масла

Врач Малышева заявила, что считает подсолнечное масло полезнее оливкового

Врач и телеведущая Елена Малышева поспорила с коллегами по программе «Жить здорово!» Михаилом Коноваловым и Германом Гандельманом о том, какое масло — оливковое или подсолнечное — полезнее. Выпуск передачи доступен на сайте Первого канала.

Малышева заявила, что считает подсолнечное масло полезнее оливкового. По ее словам, в подсолнечном масле содержится витамин Е, который не дает склеиваться тромбоцитам и предупреждает образование тромбов. Кроме того, как рассказала врач, в этом продукте есть фитостерин — вещество, которое снижает уровень «плохого» холестерина.

При этом в оливковом масле больше омега-3 жирных кислот, чем в подсолнечном, указал Гандельман. Благодаря им снижается риск развития атеросклероза. В то же время люди, которые употребляют подсолнечное масло, редко сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с раком легких и простаты, отметил врач. «Растительное масло должно быть у вас на столе, чтобы вы были здоровы. А какое выбираете — это уже не важно», — заключил он.

Коновалов согласился с коллегой и посоветовал использовать оба продукта. «Если это салат а-ля итальянский, тогда лучше оливковое, а если это наш российский [салат, где есть] огурец, помидор, репчатый лук, тогда пахучее подсолнечное», — дал рекомендацию по употреблению этих масел специалист.

«Но подсолнечное получше», — возразила ему Малышева. Она также напомнила, что оливковое масло дороже подсолнечного. «Если говорить о цене, а все-таки мы платим деньги за эти масла, то далеко не всегда стоит покупать оливковое вот просто так. Если надо под итальянский стол, то купите», — подытожила врач.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» призвала россиян запомнить правило, связанное с раком. Она предупредила, что кровь в стуле или моче может указывать на онкологическое заболевание.