01:51, 4 марта 2026Мир

США нанесли удар по пунктам управления и контроля КСИР

CBS News: Бомбардировщики B-2 США ударили по пунктам управления и контроля КСИР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Американские бомбардировщики-невидимки B-2 начали наносить удары по пунктам управления и контроля Корпуса стражей исламской революции (КСИР), складам оружия и объекту по сборке ракет. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников.

«Бомбардировщики-невидимки B-2 наносят удары по пунктам управления и контроля Корпуса стражей исламской революции, а также по складам оружия и сборочному комплексу иранской ракетной программы. Операции продолжаются и в настоящее время», — отмечается в сообщении.

Ранее три истребителя Военно-воздушных сил (ВВС) США были сбиты силами противоздушной обороны (ПВО) Ирана. «Системами ПВО страны были сбиты три истребителя американских агрессоров в небе над регионом», — сообщило агентство ILNA.

