18:54, 4 марта 2026Мир

Стало известно о неготовности США к атаке иранских «Шахедов»

CNN: Системы ПВО США не смогут перехватить все иранские дроны-камикадзе Shahed
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Во время закрытого брифинга американских военных для всех членов Конгресса США в Капитолии 3 марта представители администрации президента Дональда Трампа заявили, что иранские дроны-камикадзе Shahed 136 («Шахед») представляют собой серьезную проблему, поскольку американские системы ПВО не смогут перехватить их все. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, присутствовавшие на брифинге.

«Министр войны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что беспилотники представляют собой более серьезную проблему, чем ожидалось», — говорится в публикации.

Еще один источник, знакомый с ходом брифинга, сообщил, что чиновники попытались приуменьшить опасения по поводу иранских дронов и заявили, что партнеры США из стран Персидского залива накапливают запасы ракет-перехватчиков.

В начале декабря 2025 года Пентагон приступил к развертыванию ударных дронов, созданных на основе иранской модели Shahed-136. Они были разработаны методом обратного проектирования на основе иранского беспилотника.

