04:01, 4 марта 2026Интернет и СМИ

Странная ниша в стене старого дома поставила в тупик пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @benjawilli / Reddit

Пользователь Reddit с ником Benjawilli поделился на портале фотографией странной ниши в стене под подоконником в квартире его друга. Из нее вытаскивается небольшой ящик с содержимым, отдаленно напоминающим теплоизоляционный материал.

Мужчина признался, что не знает, что это такое, а в комментариях к посту пользователи выдвинули свои догадки. «Это, скорее всего, остатки старой системы сбора воды. В здании, вероятно, были однослойные окна, в которых в холодную погоду конденсировалась вода. Она стекала по стеклу и попадала на подоконник. Обычно в нем была канавка и отверстие по центру прямо над найденным вами поддоном», — предположил один из пользователей.

Многие другие согласились с альтернативной версией, согласно которой ящичек использовался как пепельница, чтобы жильцам было удобно курить возле окна. Кроме того, одно из наиболее популярных предположений свелось к мысли о том, что раньше на этом месте в стене был вентиляционный канал, обеспечивающий циркуляцию свежего воздуха и предотвращающий образование плесени и влаги.

К точному ответу пользователям прийти не удалось, однако некоторые из них порекомендовали другу автора удалить содержимое ящика, поскольку старая теплоизоляция может содержать асбест.

Ранее другой пользователь Reddit выложил на портале снимок достаточно крупного ящика необычной формы и с нестандартными отделениями. Его он приобрел в магазине винтажных вещей в Канаде, но так и не смог разобраться, для чего он нужен.

