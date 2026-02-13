Необычная винтажная вещь поставила в тупик пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Oniwaka1 выложил на портале снимок достаточно крупного ящика необычной формы и с нестандартными отделениями. Эту вещь он приобрел в магазине винтажных вещей в Канаде, но так и не смог разобраться, для чего она нужна, предположив, что ее могли использовать в картотеках.

«Напоминает органайзер для периодических изданий, журналов и брошюр, какие можно было встретить в библиотеках много лет назад», — предположил один из пользователей. «А мне кажется, что это специальный ящик для бумаги или картона», — написал другой. «Да это просто ящик для документов», — уверенно заявил третий.

Однако разгадка оказалась неожиданной. В странном ящичке узнали укладчик перфокарт, использовавшийся в электронно-вычислительных машинах до появления персональных компьютеров во второй половине XX века. С помощью самих перфокарт вводили и хранили данные.

«Мой отец был профессором информатики в 1970-х. У меня до сих пор сохранились елочные украшения, которые мы сделали тогда из перфокарт», — вспомнил один из пользователей. «А у нас в семье их использовали для списков покупок», — написал другой.

