06:01, 4 февраля 2026Интернет и СМИ

Фотография странной кухонной утвари смутила пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sanne Dost / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником KimchiAndMayo выложила портале поставившее ее в тупик фото, обнаруженное в социальных сетях. На нем изображена металлическое спиралевидное устройство с щипцами, найденное настоящим автором в бабушкиных вещах.

«У меня было что-то похожее, мама утверждала, что это щипцы для отделения желтка от белка», — написал один из пользователей в комментариях. «Думаю, это какой-то инструмент для взбивания сливок», — предположил другой. «А мне кажется, что это такое ситечко для чайной заварки». — поделился мнением третий.

Однако разгадка оказалась даже сложнее: на фото оказалось ситечко для посыпания чего-либо сахарной пудрой. Чтобы зачерпнуть внутрь порошковую начинку, нужно свести ручки. После этого имеющаяся внутри пружина автоматически приведет прибор в закрытое состояние. Чтобы посыпать что-либо пудрой, достаточно постучать им по руке или краю посуды.

«Или раскрывайте его медленно, чтобы регулировать количество высыпающегося порошка, затем встряхивайте, чтобы равномерно распределить обычную или кукурузную муку или сахарную пудру. Я использую ее для посыпания досок перед замешиванием теста, лапши или печенья», — поделилась своим опытом одна из пользовательниц.

Ранее фото странной субстанции внутри яблока поставила в тупик пользователей сети. По словам автора снимка, сердцевина фрукта оказалась похожа на очищенную от кожуры виноградину.

