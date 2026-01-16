Странная субстанция внутри яблока поставила в тупик пользователей сети

Пользовательница Reddit с ником VestedCrayon опубликовала на портале снимок надкушенного яблока, внутренняя часть которого показалась ей странной. По словам женщины, сердцевина фрукта похожа на очищенную от кожуры виноградину.

В комментариях к посту многие пользователи предположили, что яблоко заражено какими-то насекомыми или вредителями. Некоторые же решили, что оно просто начало гнить изнутри из-за неправильных условий хранения. Высказывались и шутливые варианты, например, что плод забеременел и вынашивает новое яблоко внутри себя. Однако вскоре пользователям удалось добраться до разгадки.

«Стекловидность яблока — это физиологическое расстройство, при котором мякоть вблизи сердцевины становится полупрозрачной и водянистой из-за того, что сахар накапливается быстрее, чем может быть усвоен. Это часто связано с высокой температурой, степенью зрелости или низким содержанием кальция», — написал один из пользователей, комментарий которого оказался самым популярным.

Он добавил, что при небольшом объеме повреждений яблоко остается пригодным в пищу. Однако если зона поражения оказывается значительной, это может привести к тому, что оно очень быстро испортится.

