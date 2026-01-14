Отвратительная находка на пляже поставила в тупик пользователей сети

Пользователь Reddit с ником New_Geologist_8618 выложил на портале фотографию странного предмета, который он нашел на пляже в американском штате Калифорния. На ней виден огромный неоднородный светлый шар размером со стандартную ручную кладь в самолете.

«Цвет снаружи — мелово-белый, внутри — желтоватый. Находка влажная и достаточно тяжелая, чтобы один человек мог ее передвинуть. Поверхность местами выглядит несколько волокнистой, но не похожа на дерево или водоросли. Запах — не резкий, не гнилостный, не отдает дохлыми животными», — описал автор странный предмет.

Поначалу он, как и некоторые пользователи в комментариях, предположили, что это может быть амбра — используемое в парфюмерии и крайне дорогое воскообразное вещество из пищеварительного тракта кашалотов. Однако разгадка оказалась куда менее впечатляющей: многие решили, что автор обнаружил «жировой айсберг» — сформированную в канализации смесь, состоящую из кухонных жиров, мусора и отходов жизнедеятельности.

Ранее в Лондоне сотрудники компании, отвечающей за водоснабжение и очистку сточных вод, удалили из коллекторов два огромных «жировых айсберга» с общим весом в десятки тонн. Из-за «канализационных монстров» город могло затопить сточными водами на Рождество.