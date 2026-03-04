ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» в Кубке России

ЦСКА со счетом 3:1 обыграл «Краснодар» в первом матче 1/2 финала Кубка России

Московский ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» в первом матче 1/2 финала Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, хозяева выиграли со счетом 3:1. Первыми забили гости, на 22-й минуте отличился Мозес Кобнан. ЦСКА ответил на это тремя голами Кирилла Глебова, Данила Кругового и Матеуса Алвеса.

Второй матч противостояния пройдет 17 марта. Встреча состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

В других матчах дня махачкалинское «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов со счетом 2:0 обыграло «Ростов». Голы забили Хуссем Мрезиг и Мехди Мубарик. Самарские «Крылья Советов» с тем же счетом победили «Оренбург», отличились Даниэль Фернандес и Сергей Бабкин.

