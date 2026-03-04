У бывшего главы департамента культуры Москвы изъяли активы на пять миллиардов рублей

«Ъ»: У экс-главы департамента культуры Москвы изъяли активы на ₽5 млрд

У бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского и бывшего председателя ГТК России Анатолия Круглова изъяли имущество на пять миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, в силу вступило решение суда об обращении в доход государства имущество фигурантов и связанных с ними лиц на сумму пять миллиардов рублей.

По информации Генеральной прокуратуры, при отсутствии необходимого законного дохода Кибовским вместе со бизнесменом, который являлся его компаньоном, Андреем Нероденковым построили загородные дома в элитном коттеджном поселке в Подмосковье, купили квартиры, апартаменты и другую коммерческую недвижимость, премиальные автомобили, мотоциклы и ценные бумаги.

В результате, стоимость оформленного на доверенных лиц и на членов их семей имущества составила почти 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, при содействии бывшего главы департамента культуры для того, чтобы получить имущественную выгоду в размере 1,2 миллиарда рублей от продажи компании-владелицы объекта культурного наследия, расположенного в центре столицы, существенно увеличили стоимость ее активов.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. Кроме того, Кибовский и Нероденков является фигурантами коррупционного уголовного дела.

Ранее сообщалось, что по версии следствия, Кибовский получил более 100 миллионов рублей за помощь частным фирмам в заключении госконтрактов. Свою вину мужчина не признает.

