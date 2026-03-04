Реклама

15:06, 4 марта 2026Мир

В Британии обиделись на Трампа из-за слов о Стармере

Independent: Британские политики осудили Трампа за слова о Стармере и Черчилле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Британские политики, дипломаты и военные осудили президента США Дональда Трампа за слова о премьер-министре Великобритании Кире Стармере и бывшем премьере Уинстоне Черчилле. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, возмущение вызвало заявление Трампа, в котором тот отметил, что Стармер «не Уинстон Черчилль». Недовольные словами американского лидера отметили, что Стармер поступил правильно, дистанцировавшись от операции США против Ирана.

«Трамп довольно грубо отзывается о многих дружественных ему премьер-министрах. (...) Он достаточно пренебрежительно отзывался о Великобритании по ряду вопросов», — заявил бывший посол Великобритании в США сэр Питер Уэстмакотт.

Ранее Трамп выразил недовольство по поводу военного сотрудничества с Великобританией на фоне конфликта с Ираном, отметив, что он «не в восторге» от политики Лондона. Американский лидер раскритиковал Стармера, заявив, что он «не Уинстон Черчилль».

