Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 4 марта 2026Мир

В Иране назвали число погибших от ответных ударов военных США

Лариджани: Более 500 военнослужащих США погибли в результате ударов Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Khahi / SNA / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Более 500 военнослужащих США погибли в результате ответных ударов Ирана. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в социальной сети X.

«[Президент США Дональд] Трамп втянул американский народ в несправедливую войну с Ираном в результате порывов [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и его комичных действий. Пусть он сегодня задаст себе вопрос: после того, как за эти несколько дней было убито более 500 американских военнослужащих, актуален ли лозунг "Америка превыше всего" или он превратился в "Израиль превыше всего"?» — говорится в публикации.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) сообщило, что по состоянию на 2 марта четверо американских военнослужащих погибли в бою в рамках операции в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подлодка США потопила иранский фрегат в тысячах километров от Персидского залива. Удар торпеды по кораблю сняли на видео

    Путин внес изменения в особый порядок получения гражданства в новых регионах

    Последствия накрывшего Москву снегопада оценили

    Россиянам назвали крайний срок оплаты ЖКУ за февраль

    Девушка купила подержанного плюшевого медведя и нашла внутри человеческий прах

    На военной базе НАТО прогремело несколько взрывов

    Москвичам пообещали бесплатную парковку

    В Иране назвали число погибших от ответных ударов военных США

    Крыша завода обрушилась на рабочих в российском городе

    Раскрыты подробности о порезавшем мать шестерых детей россиянине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok