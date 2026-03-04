В Иране назвали число погибших от ответных ударов военных США

Лариджани: Более 500 военнослужащих США погибли в результате ударов Ирана

Более 500 военнослужащих США погибли в результате ответных ударов Ирана. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в социальной сети X.

«[Президент США Дональд] Трамп втянул американский народ в несправедливую войну с Ираном в результате порывов [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и его комичных действий. Пусть он сегодня задаст себе вопрос: после того, как за эти несколько дней было убито более 500 американских военнослужащих, актуален ли лозунг "Америка превыше всего" или он превратился в "Израиль превыше всего"?» — говорится в публикации.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) сообщило, что по состоянию на 2 марта четверо американских военнослужащих погибли в бою в рамках операции в Иране.