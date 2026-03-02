США отчитались о жертвах среди военных в рамках операции в Иране

CENTCOM: Четверо американских военнослужащих погибли в бою

По состоянию на 7:30 по североамериканскому восточному времени (15:30 по московскому) 2 марта четверо американских военнослужащих погибли в бою в рамках операции в Иране. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM), сообщает Reuters.

«Военнослужащий, получивший серьезные ранения во время первых атак Ирана, в конечном итоге скончался от полученных травм», — говорится в заявлении.

Ранее CENTCOM отчиталось, что Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя F-15E Strike Eagle. В командовании подчеркнули, что все шесть членов экипажа «успешно катапультировались, были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии»