Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:41, 2 марта 2026Мир

США отчитались о жертвах среди военных в рамках операции в Иране

CENTCOM: Четверо американских военнослужащих погибли в бою
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По состоянию на 7:30 по североамериканскому восточному времени (15:30 по московскому) 2 марта четверо американских военнослужащих погибли в бою в рамках операции в Иране. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM), сообщает Reuters.

«Военнослужащий, получивший серьезные ранения во время первых атак Ирана, в конечном итоге скончался от полученных травм», — говорится в заявлении.

Ранее CENTCOM отчиталось, что Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя F-15E Strike Eagle. В командовании подчеркнули, что все шесть членов экипажа «успешно катапультировались, были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии»

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Народ исламского мира жаждет мести». В США испугались объявленного Ираном джихада. Приведет ли он к волне террора по всему миру?

    Путин обсудил атаки на Иран с иностранным лидером

    Стало известно о планах Саудовской Аравии ответить на атаки Ирана

    Россияне продолжили отпуск на пляжах атакованного Ираном Дубая и попали на видео

    Израиль ликвидировал главу разведки «Хезболлы»

    Раскрыта сумма самого большого долга за коммуналку в России

    Появились версии о завещании Джабраилова

    Врачи спасли москвича с толкушкой для картофеля в заднем проходе

    В России прекратилось обновление таксопарков из-за отсутствия автомобилей

    Стали известны новые подробности об отношениях жены бывшего принца Эндрю с Эпштейном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok