03:41, 4 марта 2026Мир

В Иране обвинили США в попытке разжечь религиозную ненависть

Посол Ирана в РФ: США пытаются разжечь религиозную ненависть
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США своими действиями, в частности, убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пытаются разжечь религиозную ненависть. Об этом заявил посол исламской республики в России Казем Джалали в статье для ТАСС.

«Нападение на высокопоставленного религиозного деятеля является наглядным примером разжигания религиозной ненависти и преднамеренного оскорбления чувств последователей божественных религий», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Джалали указал на то, что США совместно с Израилем нарушили юридический и личный иммунитет высшего должностного лица страны, тем самым нарушив основополагающие нормы международных отношений.

Смерть аятоллы Хаменеи в Иране подтвердили 1 марта. Он был убит в результате атак США и Израиля на республику.

