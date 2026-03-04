В Иране заявили о гибели сотни морпехов США в Дубае

Более сотни морпехов США погибли в ходе ударов по Дубаю. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на центральный штаб военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия».

Утверждается, что на военной базе в ОАЭ находилось около 160 американских военнослужащих.

«На основании поступивших разведданных, в результате атаки с использованием БПЛА и ракет по этой базе США потеряли более сотни морпехов», — указано в сообщении.

Ранее в Иране назвали число погибших от ответных ударов военных США. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, за несколько дней было убито более 500 американских военнослужащих.