12:11, 4 марта 2026

В МИД России дали оценку действиям США и Израиля в Иране

Захарова заявила, что действия США и Израиля в Иране являются актом агрессии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана является актом неспровоцированной агрессии. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Ситуация, ее нельзя назвать разворачивающейся на Ближнем Востоке, ее нельзя назвать просто ситуацией вокруг Ирана... Ситуация связана с агрессией Вашингтона и Тель-Авива в отношении Ирана и разрастания этого кризиса, к сожалению, во все больших масштабах», — сказали дипломат.

Захарова отметила, что российская сторона с огромной тревогой наблюдает за событями в регионе, к которым, по ее словам, привели «последствия неспровоцированного нападения» США и Израиля на Иран.

3 марта глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи по телефону ситуацию на Ближнем Востоке. «Обсуждено развитие ситуации, возникшей в регионе вследствие неспровоцированной вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана. Подчеркнуто, что такие действия подрывают базовые нормы международного права и влекут тяжелейшие последствия для всего Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

