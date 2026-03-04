Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:46, 4 марта 2026Россия

В Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на регионы России

Минобороны: За восемь часов над регионами России сбили 76 беспилотников ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

За восемь часов над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 76 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О массированной атаке сообщили в Министерстве обороны, передает РИА Новости.

Атака была совершена в период с 8:00 до 16:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего дронов — 27 — сбили над территорией Крыма,. Еще 16 БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря, 14 — над Краснодарским краем, три — над Черным морем.

Кроме того, девять беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, по два дрона — над Калужской, Кировской и Курской областями и еще один — над территорией Республики Марий Эл.

Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 марта ВСУ атаковали российские регионы 32 беспилотниками. Атаке подверглись Курская, Волгоградская, Ростовская, Астраханская и Белгородская области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подарок РВСН». Иран уничтожает дорогостоящую инфраструктуру США. Поврежден важнейший американский радар на Ближнем Востоке

    У россиянки вымогали пять миллионов рублей за возвращение дочери

    92-летний мужчина и 82-летняя женщина сыграли свадьбу в доме престарелых

    Пентагон раскрыл одну из ключевых задач США в Иране

    В России рассказали о «возвращающихся на одном крыле» «СКАТах»

    Пентагон заявил о победе над Ираном

    Немецкая разведка оценила дефицит бюджета России

    В Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на регионы России

    Обломки БПЛА упали на российские санатории

    Сорван вывоз из России боеприпасов на миллиард рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok