В Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на регионы России

Минобороны: За восемь часов над регионами России сбили 76 беспилотников ВСУ

За восемь часов над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 76 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О массированной атаке сообщили в Министерстве обороны, передает РИА Новости.

Атака была совершена в период с 8:00 до 16:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего дронов — 27 — сбили над территорией Крыма,. Еще 16 БПЛА перехватили над акваторией Азовского моря, 14 — над Краснодарским краем, три — над Черным морем.

Кроме того, девять беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, по два дрона — над Калужской, Кировской и Курской областями и еще один — над территорией Республики Марий Эл.

Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 марта ВСУ атаковали российские регионы 32 беспилотниками. Атаке подверглись Курская, Волгоградская, Ростовская, Астраханская и Белгородская области.