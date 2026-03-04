В России рассказали о «мутной истории» с тремя сбитыми американскими истребителями F-15

Депутат Делягин назвал мутной историей версию США о сбитых над Кувейтом F-15

Депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин счел мутной историю с минимум тремя сбитыми в небе над Кувейтом американскими истребителями F-15. На этом тему он порассуждал в программе «Итоги дна с Делягиным» на «Царьграде».

В понедельник, 2 марта, Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) сообщило, что Кувейт по ошибке сбил три F-15E Strike Eagle, всем пилотам удалось катапультироваться. Истребители потерпели крушение в результате инцидента с «дружественным огнем». При этом центральный штаб ПВО иранской армии выдвинул иную версию произошедшего. Там заявили, что самолеты были сбиты силами противоздушной обороны (ПВО) Ирана.

По мнению Делягина, с помощью данного инфоповода президент США Дональд Трамп привлекал внимание общественности.

«Можно рассказывать сказки, что это дружественный огонь. Но простите, пожалуйста, на любой системе ПВО, которая сложнее рогатки, стоит устройство распознавания "свой-чужой". Средства ПВО Кувейта не могут сбить американские самолеты, потому что не могут», — подчеркнул депутат.

Он указал, что в условиях развернувшегося конфликта отключать систему распознавания «свой-чужой» военные не будут. Таким образом, продолжил мысль эксперт, лучше обратить внимание на объяснения Тегерана, а «эти сказки оставить для американской аудитории».

«Если верна иранская версия о том, что они сбиты ракетами "воздух-воздух", установленными на "Шахедах", то кто тут технический лидер? Запад или Восток?» — резюмировал Делягин.