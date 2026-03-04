Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:29, 4 марта 2026Мир

В России рассказали о «мутной истории» с тремя сбитыми американскими истребителями F-15

Депутат Делягин назвал мутной историей версию США о сбитых над Кувейтом F-15
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин счел мутной историю с минимум тремя сбитыми в небе над Кувейтом американскими истребителями F-15. На этом тему он порассуждал в программе «Итоги дна с Делягиным» на «Царьграде».

В понедельник, 2 марта, Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) сообщило, что Кувейт по ошибке сбил три F-15E Strike Eagle, всем пилотам удалось катапультироваться. Истребители потерпели крушение в результате инцидента с «дружественным огнем». При этом центральный штаб ПВО иранской армии выдвинул иную версию произошедшего. Там заявили, что самолеты были сбиты силами противоздушной обороны (ПВО) Ирана.

По мнению Делягина, с помощью данного инфоповода президент США Дональд Трамп привлекал внимание общественности.
«Можно рассказывать сказки, что это дружественный огонь. Но простите, пожалуйста, на любой системе ПВО, которая сложнее рогатки, стоит устройство распознавания "свой-чужой". Средства ПВО Кувейта не могут сбить американские самолеты, потому что не могут», — подчеркнул депутат.

Он указал, что в условиях развернувшегося конфликта отключать систему распознавания «свой-чужой» военные не будут. Таким образом, продолжил мысль эксперт, лучше обратить внимание на объяснения Тегерана, а «эти сказки оставить для американской аудитории».

«Если верна иранская версия о том, что они сбиты ракетами "воздух-воздух", установленными на "Шахедах", то кто тут технический лидер? Запад или Восток?» — резюмировал Делягин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подарок РВСН». Иран уничтожает дорогостоящую инфраструктуру США. Поврежден важнейший американский радар на Ближнем Востоке

    США торпедировали иранский корабль в международных водах

    В России утвердили новый ГОСТ на маникюр

    Монсон оценил возможность лишения США права проведения ЧМ-2026 по футболу

    Видео психолога о развитии женственности через изнасилования оценили в российском суде

    Украину уличили в попытке представить себя «санкционным охранником» перед Трампом

    Адвокат назвал россиянам ответственного за ущерб после драки на свадьбе

    В России рассказали о «мутной истории» с тремя сбитыми американскими истребителями F-15

    Поставленные Германией ВСУ HX-2 оказались эффективными и опасными

    Диетолог назвала самый вредный вид конфет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok