10:13, 4 марта 2026Россия

В России высказались об использовании нового вооружения в конфликте на Ближнем Востоке

Сенатор Басюк: Новое оружие США и Израиля не даст стратегического преимущества
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Зампред комитета Совета федерации по обороне и безопасности Константин Басюк прокомментировал применение США и Израилем нового вооружения в ходе конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что оно не даст стратегического преимущества. Его слова передает ТАСС.

Речь идет об использовании израильских гиперзвуковых ракет Blue Sparrow, американских Tomahawk с антирадарным покрытием, новейшей ракеты PrSM для HIMARS или дронов-камикадзе LUCAS.

Сенатор высказал мнение, что эти новые виды вооружения не являются супероружием, которое способно дать противнику стратегическое преимущество, но при этом подчеркнул, что опыт их применения пристально изучается разведками и аналитиками многих стран, включая и Россию.

«Любой военный конфликт, тем более с участием государств с высокотехнологической оборонкой, каковыми без сомнения являются и США и Израиль, да и Иран, всегда будет полигоном для тестирования новых видов вооружений и тактики их применения», — подчеркнул Басюк.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало список вооружения, которое Вашингтон применил в первые сутки операции. В него вошли как очевидные образцы вроде истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II, так и средства, которые применяют нечасто.

