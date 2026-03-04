Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:23, 4 марта 2026Россия

В России заявили о затяжном характере конфликта на Ближнем Востоке

Сенатор Косачев: Конфликт на Ближнем Востоке будет иметь затяжной характер
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Конфликт на Ближнем Востоке не будет завершен вместе с прекращением его «горячей фазы», считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, конфликт в регионе будет иметь затяжной характер. Как считает Косачев, «горячая фаза» завершится достаточно быстро, так как военные возможности сторон имеют свои ограничения, однако противостояние продолжится и потом.

«Будут продолжаться действия, я уверен, на взаимной основе, сдерживания угроз каких-то экстремистских, вплоть до террористических акций - от этого никто не гарантирован и не защищен. Это вызывает у меня глубочайшую тревогу», — сказал сенатор.

Ранее Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Средиземном море загорелся предположительно принадлежащий России танкер-газовоз

    Захарова прокомментировала планы Германии и Польши по развитию ядерных возможностей

    КСИР назвал потери США и Израиля с начала конфликта

    Иран сбил американский истребитель F-15

    Трамп стал рекордсменом по числу военных атак по другим государствам

    В Ливане назвали число пострадавших из-за атак Израиля

    В России заявили о затяжном характере конфликта на Ближнем Востоке

    Манекенщица с париком на лобке вышла на подиум на Неделе моды

    Иран заявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом

    В США рассказали о прорыве Ираном американских систем ПВО в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok