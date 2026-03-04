Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:58, 4 марта 2026Мир

В США признали ошибку в операции против Ирана

Макгрегор: США и Израиль допустили ошибку, убив Хаменеи
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Saqib Majeed / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Соединенные Штаты и Израиль допустили ошибку, посчитав, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи приведет к смене власти в Исламской Республике. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниэла Дэвиса.

«Предполагается, что Иран — это какая-то стародавняя община, в которой, когда лидера убивают, должно произойти собрание старейшин, и пока оно не случится, ничего не будет происходить. И если вы убьете достаточное количество вождей этого племени, то оно распадется», — сказал он.

Эксперт отметил, что не видит признаков ослабления иранской активности после убийства верховного лидера. «Они продолжают поражать цели по всему региону с большим успехом, особенно в Израиле. И я не вижу никаких доказательств, что это прекратится», — подчеркнул он.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран поставил ультиматум Израилю

    Хегсет ответил на вопрос о причастности США к удару по школе в Иране

    Армия России нанесла удары по Одесской и Николаевской областям

    Россияне потеряли возможность легализоваться в одной постсоветской стране

    Немецкий поставщик премиальных машин в Россию получил срок за обход санкций

    Банк России предупредил об угрозе для дальнейшего снижения ставки

    Раскрыто время полета из ОАЭ в Россию после начала конфликта

    Жителю Москвы придется ответить за бобра

    Наталью Водянову с мужем-миллиардером заметили на показе в Париже

    В США признали ошибку в операции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok