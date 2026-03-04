В США признали ошибку в операции против Ирана

Макгрегор: США и Израиль допустили ошибку, убив Хаменеи

Соединенные Штаты и Израиль допустили ошибку, посчитав, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи приведет к смене власти в Исламской Республике. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниэла Дэвиса.

«Предполагается, что Иран — это какая-то стародавняя община, в которой, когда лидера убивают, должно произойти собрание старейшин, и пока оно не случится, ничего не будет происходить. И если вы убьете достаточное количество вождей этого племени, то оно распадется», — сказал он.

Эксперт отметил, что не видит признаков ослабления иранской активности после убийства верховного лидера. «Они продолжают поражать цели по всему региону с большим успехом, особенно в Израиле. И я не вижу никаких доказательств, что это прекратится», — подчеркнул он.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.