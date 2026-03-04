В США рассказали о прорыве Ираном американских систем ПВО в ОАЭ

Ирану удалось при помощи дронов прорвать дорогие системы противоракетной и противовоздушной обороны США в ОАЭ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Глена Дизена.

«Если посмотреть на такие места, как ОАЭ, то можно увидеть, что очень дешевые дроны сумели победить, по-видимому, одни из самых дорогих в мире систем противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал эксперт, отметив, что из строя было выведено несколько взлетно-посадочных полос и аэропортов.

Макгрегор также отметил, что Иран ударил как минимум по 27 американским базам по всему Ближнему Востоку, из чего можно сделать вывод, что война приобрела региональный масштаб.

Ранее стало известно, что США отказались от посредничества третьих стран для контактов с Ираном.