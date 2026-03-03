США отказались от посредничества третьих стран для контактов с Ираном

Reuters: США не прибегают к посредничеству третьих стран для контактов с Ираном

США отказались от посредничества третьих стран для контактов с Ираном, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации американского президента Дональда Трампа.

«Мы не прибегаем ни к чьему посредничеству. Это военная операция, и она должна идти своим чередом», — отмечается в материале.

Ранее Трамп заявил об уверенности в том, что Иран нападет первым. Таким образом глава Белого дома объяснил свое решение атаковать Исламскую Республику.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

