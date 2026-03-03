Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:03, 3 марта 2026Мир

Трамп объяснил свое решение атаковать Иран

Трамп заявил об уверенности в том, что Иран нападет первым
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose Luis Magana / AP

Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в том, что Иран нападет первым. Таким образом глава Белого дома объяснил свое решение атаковать Исламскую Республику, передает Reuters.

Мы вели переговоры с этими безумцами [властями Ирана], и я предчувствовал, что они первыми нападут. У нас отличные переговорщики, замечательные люди, которые делают это всю свою жизнь и очень успешно. И, судя по тому, как шли переговоры, я думаю, они собирались напасть первыми. А я не хотел, чтобы это произошло. Если бы это случилось, я бы заставил Израиль вмешаться», — отметил глава государства.

По словам Трампа, Иран «атакует страны, которые не имеют никакого отношения к происходящему, что показывает уровень зла, с которым США имеют дело». Он утверждает, что иранские вооруженные силы «наносят удары только по гражданским местам, отелям и многоквартирным домам».

Ранее Трамп заявил, что в худшем случае после ударов США по Ирану к управлению страной придет кто-то «такой же плохой», как и предыдущее руководство, а Вашингтон хотел бы видеть там «кого-то получше».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они сами заварили эту кашу». Китай начал давить на Иран из-за конфликта с США. Что требует Пекин от партнера?

    Трамп определил приоритетность Украины для США

    Названа продолжительность здорового сна

    Трамп выразил недовольство одним союзником в конфликте с Ираном

    Московским невестам ЗАГС сорвал десятки свадеб из-за вечеринки Intimissimi

    Трамп пожалел о решении Байдена по Украине на фоне конфликта с Ираном

    Сумку Moschino в виде рулона туалетной бумаги высмеяли в сети фразой «идеально для бывшей»

    Зеленский предложил создать буферную зону на территории России. Что ему ответили в Москве?

    Милонов предложил отправлять эвакуированных из Дубая эскортниц на карантин

    В Саудовской Аравии показали фото тренировки Роналду на фоне слухов о его побеге в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok