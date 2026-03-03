Трамп объяснил свое решение атаковать Иран

Трамп заявил об уверенности в том, что Иран нападет первым

Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в том, что Иран нападет первым. Таким образом глава Белого дома объяснил свое решение атаковать Исламскую Республику, передает Reuters.

Мы вели переговоры с этими безумцами [властями Ирана], и я предчувствовал, что они первыми нападут. У нас отличные переговорщики, замечательные люди, которые делают это всю свою жизнь и очень успешно. И, судя по тому, как шли переговоры, я думаю, они собирались напасть первыми. А я не хотел, чтобы это произошло. Если бы это случилось, я бы заставил Израиль вмешаться», — отметил глава государства.

По словам Трампа, Иран «атакует страны, которые не имеют никакого отношения к происходящему, что показывает уровень зла, с которым США имеют дело». Он утверждает, что иранские вооруженные силы «наносят удары только по гражданским местам, отелям и многоквартирным домам».

Ранее Трамп заявил, что в худшем случае после ударов США по Ирану к управлению страной придет кто-то «такой же плохой», как и предыдущее руководство, а Вашингтон хотел бы видеть там «кого-то получше».