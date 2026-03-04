В удаленном от Украины почти в 2 тысячи километров регионе России ввели дистант из-за БПЛА

Захаров: В Чувашии ввели дистанционное обучение в школах из-за угрозы атак БПЛА

В Республике Чувашии, удаленной от Украины почти в две тысячи километров, ввели дистанционное обучение в школах и техникумах из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил в Telegram-канале министр образования в российском регионе Дмитрий Захаров.

Он попросил родителей оставить учеников дома. Захаров предположил, что школьники, занимающиеся во вторую смену, еще могут попасть на уроки. Однако для этого необходима отмена режима ракетной и беспилотной опасности.

Министр подчеркнул, что родителям детсадовцев также следует оставить их дома. Кроме того, студенты техникумов и колледжей на дистанте, разъяснил Захаров. По его мнению, в этой ситуации безопасность превыше всего.

До этого глава республики Олег Николаев рассказал, что в регионе введен режим ракетной и беспилотной опасности.

18 февраля Чувашия подвергалась украинской атаке. В Чебоксарах тогда удалось ликвидировать несколько воздушных целей. По сведениям властей, в республике регистрировали повреждения автомобилей. Никто из мирных граждан не был травмирован.