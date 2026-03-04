Венесуэла подписала новые контракты на поставку нефти США

Венесуэльская нефтегазовая компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) подписала новые контракты на поставку нефти США. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РИА Новости.
В PDVSA заявили о намерениях поддержать стабильность на мировом энергетическом рынке и сохранить историческую коммерческую связь с американскими контрагентами для обеспечения поставок.
«Венесуэльское государство вновь подчеркивает необходимость освободить от санкций отрасль углеводородов, чтобы нарастить национальное производство и укрепить международную торговлю», — пояснили в PDVSA .
По данным Reuters, в феврале венесуэльская компания уже увеличила экспорт нефти в США и Европу, но не смогла компенсировать потерю поставок в Китай, который был основным рынком сбыта для страны. Экспорт компании снизился на 6,5 процента в месячном выражении и на 19 процентов в годовом выражении — до 737 тысяч баррелей в сутки.
В конце февраля во время обращения к Конгрессу президент страны Дональд Трамп заявил, что США получили от Венесуэлы более 80 миллионов баррелей нефти. Глава государства озвучил количество полученных отгрузок и назвал Каракас «новым другом и партнером» Америки.
Несмотря на то, что запасы сырья в Венесуэле превышают резервы Саудовской Аравии, значительная их часть представляет собой сверхтяжелую нефть, которая по своим свойствам ближе к битуму, чем к углеводородной жидкости. Такой тип сырья трудно извлекать и очищать.