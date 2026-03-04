Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:58, 4 марта 2026Экономика

Венесуэла подписала новые контракты на поставку нефти США

Petróleos de Venezuela подписала новые контракты на поставку нефти США
Вячеслав Агапов

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Венесуэльская нефтегазовая компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) подписала новые контракты на поставку нефти США. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РИА Новости.

В PDVSA заявили о намерениях поддержать стабильность на мировом энергетическом рынке и сохранить историческую коммерческую связь с американскими контрагентами для обеспечения поставок.

«Венесуэльское государство вновь подчеркивает необходимость освободить от санкций отрасль углеводородов, чтобы нарастить национальное производство и укрепить международную торговлю», — пояснили в PDVSA .

По данным Reuters, в феврале венесуэльская компания уже увеличила экспорт нефти в США и Европу, но не смогла компенсировать потерю поставок в Китай, который был основным рынком сбыта для страны. Экспорт компании снизился на 6,5 процента в месячном выражении и на 19 процентов в годовом выражении — до 737 тысяч баррелей в сутки.

В конце февраля во время обращения к Конгрессу президент страны Дональд Трамп заявил, что США получили от Венесуэлы более 80 миллионов баррелей нефти. Глава государства озвучил количество полученных отгрузок и назвал Каракас «новым другом и партнером» Америки.

Несмотря на то, что запасы сырья в Венесуэле превышают резервы Саудовской Аравии, значительная их часть представляет собой сверхтяжелую нефть, которая по своим свойствам ближе к битуму, чем к углеводородной жидкости. Такой тип сырья трудно извлекать и очищать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об «изменившем Ближний Восток» разговоре Трампа и Нетаньяху

    Мертвого россиянина нашли на крыше поезда

    Россия резко нарастила закупки турецких помидоров

    Популярный в России комик стал иначе общаться с друзьями из-за эмиграции

    Капризов установил клубный рекорд «Миннесоты»

    СК нашли пропавшего в российском регионе 17-летнего подростка

    Жителям Ирана предрекли страшное будущее из-за конфликта с США

    Мужчина оказался на грани смерти после попытки суицида и увидел ад

    Интимные моменты дочери российского миллиардера с новым бойфрендом попали на фото

    Samsung извинилась за свои смартфоны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok