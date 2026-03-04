Вероятность раскола Запада из-за Ирана оценили

Политолог Журавлев указал на раскол между США и странами Запада

Вероятность раскола Запада из-за конфликта США с Ираном и ряда идеологических расхождений достаточно высока, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Тем не менее, по его словам, все противоречия могут забыться с уходом действующего американского президента Дональда Трампа.

«Риск раскола есть по многим пунктам. Но, выступая против атак США на Иран, многие европейские страны просто пытаются погреть руки на чужом пожаре и поиметь что-то с Ирана, выразив тому поддержку. Это, к примеру, иранская нефть, расчет на то, что страна снизит ее стоимость для поддержавших ее государств», — предположил Журавлев.

Кроме того, по мнению политолога, многие европейские лидеры заинтересованы в том, чтобы США сосредоточились на украинском конфликте, поскольку самостоятельно поддерживать боеспособность Вооруженных сил Украины им не удастся.

«Американцы, действительно, поставляли Украине уже не так много, но и не так мало. Кроме того, и то оружие, которое идет ВСУ из Европы, во многом американское, просто перепроданное, — сказал Журавлев. — Так что раскол на Западе, безусловно, есть. Он и политический, и идеологический. Но, когда руководство США сменится, эти противоречия могут забыться».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с критикой в отношении США и Израиля за то, что они начали военные операции против Ирана. Политик отметил, что удары по Исламской Республике выходят за рамки международного права.