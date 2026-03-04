Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 4 марта 2026МирЭксклюзив

Вероятность раскола Запада из-за Ирана оценили

Политолог Журавлев указал на раскол между США и странами Запада
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Вероятность раскола Запада из-за конфликта США с Ираном и ряда идеологических расхождений достаточно высока, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Тем не менее, по его словам, все противоречия могут забыться с уходом действующего американского президента Дональда Трампа.

«Риск раскола есть по многим пунктам. Но, выступая против атак США на Иран, многие европейские страны просто пытаются погреть руки на чужом пожаре и поиметь что-то с Ирана, выразив тому поддержку. Это, к примеру, иранская нефть, расчет на то, что страна снизит ее стоимость для поддержавших ее государств», — предположил Журавлев.

Кроме того, по мнению политолога, многие европейские лидеры заинтересованы в том, чтобы США сосредоточились на украинском конфликте, поскольку самостоятельно поддерживать боеспособность Вооруженных сил Украины им не удастся.

«Американцы, действительно, поставляли Украине уже не так много, но и не так мало. Кроме того, и то оружие, которое идет ВСУ из Европы, во многом американское, просто перепроданное, — сказал Журавлев. — Так что раскол на Западе, безусловно, есть. Он и политический, и идеологический. Но, когда руководство США сменится, эти противоречия могут забыться».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с критикой в отношении США и Израиля за то, что они начали военные операции против Ирана. Политик отметил, что удары по Исламской Республике выходят за рамки международного права.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подарок РВСН». Иран уничтожает дорогостоящую инфраструктуру США. Поврежден важнейший американский радар на Ближнем Востоке

    США торпедировали иранский корабль в международных водах

    В России утвердили новый ГОСТ на маникюр

    Монсон оценил возможность лишения США права проведения ЧМ-2026 по футболу

    Видео психолога о развитии женственности через изнасилования оценили в российском суде

    Украину уличили в попытке представить себя «санкционным охранником» перед Трампом

    Адвокат назвал россиянам ответственного за ущерб после драки на свадьбе

    В России рассказали о «мутной истории» с тремя сбитыми американскими истребителями F-15

    Поставленные Германией ВСУ HX-2 оказались эффективными и опасными

    Диетолог назвала самый вредный вид конфет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok