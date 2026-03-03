Реклама

22:39, 3 марта 2026

Макрон раскритиковал операцию США и Израиля против Ирана

Макрон: Удары США и Израиля по Ирану выходят за рамки международного права
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с критикой в отношении США и Израиля за то, что они начали военные операции против Ирана. Политик отметил, что удары по исламской республике выходят за рамки международного права. Обращение французского лидера опубликовано на сайте Елисейского дворца.

«Война вновь разразилась на Ближнем Востоке, она началась в результате ударов США и Израиля по Ирану, распространилась на регион, несет тяжелые последствия для мира и безопасности всех», — сказал Макрон.

Президент подчеркнул, что Франция не может одобрить атаку Вашингтона и Тель-Авива на Тегеран, потому что военные операции были проведены в нарушение международного права.

Ранее Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала из-за рисков конфликтов в мире. По его словам, Франция вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания» и нужно мыслить в масштабах всего европейского континента.

