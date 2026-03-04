Врач составила идеальное меню при запорах

Врач Сухарева посоветовала при запорах включить в рацион тыкву и свеклу

Гастроэнтеролог Ольга Сухарева заявила, что попытаться справиться с запором можно и без таблеток. В своем Telegram-канале она составила идеальное меню для россиян с этой проблемой.

По словам Сухаревой, чтобы избавиться от запоров, в день необходимо съедать как минимум 30 граммов клетчатки. «Клетчатка — балласт, который будет притягивать воду, увеличивая объем каловых масс, что способствует опорожнению кишечника», — объяснила она.

Врач подчеркнула, что если регулярно употреблять огурцы и помидоры, то справиться с запором это не поможет, так как эти овощи содержат очень мало клетчатки. Вместо них она посоветовала включить в рацион бобовые, цельнозерновой хлеб и крупы, морковь, свеклу, капусту, брокколи и тыкву. «Лайфхак: два киви в день практически эквивалентны эффекту слабительного препарата», — заключила Сухарева.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о влиянии пельменей на здоровье. Он призвал людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями не увлекаться этим блюдом.