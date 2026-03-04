ВСУ атаковали российские курорты

Shot: ПВО отражает налет дронов ВСУ на Сочи и Анапу

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают налет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Сочи и Анапы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Над курортными городами прозвучали более десяти взрывов. Несколько раз включалась сирена воздушной тревоги. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее стало известно, что ВСУ применили новый вид американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) при атаке Донецка. Ударный дрон самолетного типа Hornet способен поражать цели на расстоянии до 145 километров и переносить полезную нагрузку массой примерно до пяти килограммов. Среди его отличительных особенностей — наличие киля, руля направления и толкающего винта в хвостовой части. Кроме того, БПЛА оснащен спутниковой навигацией и поддерживает программирование автономного маршрута полета.