Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:11, 4 марта 2026Россия

ВСУ атаковали российские курорты

Shot: ПВО отражает налет дронов ВСУ на Сочи и Анапу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают налет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Сочи и Анапы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Над курортными городами прозвучали более десяти взрывов. Несколько раз включалась сирена воздушной тревоги. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее стало известно, что ВСУ применили новый вид американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) при атаке Донецка. Ударный дрон самолетного типа Hornet способен поражать цели на расстоянии до 145 километров и переносить полезную нагрузку массой примерно до пяти килограммов. Среди его отличительных особенностей — наличие киля, руля направления и толкающего винта в хвостовой части. Кроме того, БПЛА оснащен спутниковой навигацией и поддерживает программирование автономного маршрута полета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно

    Зеленский заявил о паузе в переговорах по Украине

    В России появится новый бесплатный сервис для водителей

    В российском городе потолок в аварийном доме рухнул во второй раз

    Ушедший из России фастфуд зарегистрировал товарный знак

    Слава отменила тур по России после скандального концерта

    Власти Ирака объяснили отключение электричества по всей стране

    Белый дом прокомментировал удар по школе для девочек в Иране

    ВСУ атаковали российские курорты

    Испания после угроз Трампа согласилась помогать США против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok