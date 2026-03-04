Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:19, 4 марта 2026Мир

Захарова одним словом охарактеризовала убийство Хаменеи

Захарова: Убийство Хаменеи и представителей руководства Ирана является подлым
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и представителей высшего руководства Ирана является подлым шагом. Так его охарактеризовала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия самым решительным образом осудила очередную опасную авантюру американо-израильского тандема против Исламской Республики: подлое убийство главы иранского государства аятоллы Али Хаменеи и ряда представителей высшего военно-политического руководства этой страны», — подчеркнула представитель МИД.

Захарова также назвала действия США и Израиля безответственными и безрассудными. Дипломат призвала международное сообщество дать «объективную и, что не менее важно, бескомпромиссную оценку» происходящему на Ближнем Востоке.

Ранее Захарова назвала операцию США и Израиля против Ирана актом неспровоцированной агрессии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    КСИР атаковал ракетами американский эсминец

    Россиянам назвали необычный способ борьбы с головной болью

    Жители страны БРИКС останутся без газа для приготовления пищи

    Натурализованный американец Уайлд оценил решение Вонн участвовать в ОИ с тяжелой травмой

    Москва выдвинула требование к участникам конфликта на Ближнем Востоке

    В семье исчезнувшего российского подростка раскрыли затруднявшую поиски деталь

    Любителей сладостей предупредили о риске развития 13 видов рака

    В последствиях конфликта на Ближнем Востоке увидели позитив для российской нефти

    Конфликт на Ближнем Востоке обойдется турбизнесу России в десятки миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok