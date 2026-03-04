Захарова заподозрила Зеленского в употреблении гуталина

Захарова: Зеленский, возможно, перешел на гуталин с препаратов

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, перешел на гуталин с препаратов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он прилагает усилия, чтобы остаться в фокусе внимания. Понимаем, что он на препаратах. Но мне кажется, что он перешел на гуталин», — рассказала Захарова.

Такое предположение она высказала на фоне заявлений Зеленского относительно обострения ситуации на Ближнем Востоке и готовности Киева помочь странам в регионе.

Украинский лидер заявлял, что готов отправить в страны Персидского залива своих лучших специалистов, если их лидеры убедят президента РФ Владимира Путина согласиться на месячное перемирие между Россией и Украиной.