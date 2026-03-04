Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:31, 4 марта 2026Бывший СССР

Захарова заподозрила Зеленского в употреблении гуталина

Захарова: Зеленский, возможно, перешел на гуталин с препаратов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, перешел на гуталин с препаратов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он прилагает усилия, чтобы остаться в фокусе внимания. Понимаем, что он на препаратах. Но мне кажется, что он перешел на гуталин», — рассказала Захарова.

Такое предположение она высказала на фоне заявлений Зеленского относительно обострения ситуации на Ближнем Востоке и готовности Киева помочь странам в регионе.

Украинский лидер заявлял, что готов отправить в страны Персидского залива своих лучших специалистов, если их лидеры убедят президента РФ Владимира Путина согласиться на месячное перемирие между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подлодка США потопила иранский фрегат в тысячах километров от Персидского залива. Удар торпеды по кораблю сняли на видео

    Путин внес изменения в особый порядок получения гражданства в новых регионах

    Последствия накрывшего Москву снегопада оценили

    Россиянам назвали крайний срок оплаты ЖКУ за февраль

    Девушка купила подержанного плюшевого медведя и нашла внутри человеческий прах

    На военной базе НАТО прогремело несколько взрывов

    Москвичам пообещали бесплатную парковку

    В Иране назвали число погибших от ответных ударов военных США

    Крыша завода обрушилась на рабочих в российском городе

    Раскрыты подробности о порезавшем мать шестерых детей россиянине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok