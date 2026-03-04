Реклама

16:07, 4 марта 2026

Женские путешествия стали новым трендом среди россиянок

Россиянки полюбили отпуск «для себя» со спа-программами и йога-практиками
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: santypan / Shutterstock / Fotodom

Россиянки полюбили отпуск «для себя» — женские путешествия в одиночку или с подругами стали новым трендом среди соотечественниц. Об этом рассказала заместитель генерального директора курорта «Лучи» Ольга Нарт, ее комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков сервиса OneTwoTrip, доля женщин среди самостоятельных путешественников в 2025 году достигла 53 процентов. Россиянки выбирают отдых с программами, нацеленными на женщин, — они предпочитают в поездке безопасность, комфорт и поддержку.

«В маршруты включают сопровождение гидами-женщинами, организованные трансферы, активное совместное времяпрепровождение с вкраплениями культурной составляющей», — указано в материале. Большим спросом пользуются спа-программы, йога-практики, психологические и коуч-сессии, а также «сонные» туры, в рамках которых можно снизить уровень стресса.

Ранее сообщалось, что большинство россиян хотели бы получить предложение руки и сердца в путешествии — такое желание выразил 61 процент участников опроса.

