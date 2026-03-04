Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:59, 4 марта 2026Культура

В Венской опере освистали вышедшую на замену Нетребко певицу

Standard: Зрители в Венской опере освистали вышедшую на замену Нетребко певицу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Зрители в Венской государственной опере освистали певицу, которая вышла на замену российской оперной исполнительницы Анны Нетребко. Об этом пишет газета Der Standard.

В минувшую пятницу Нетребко исполняла партию Абигайль в опере Джузеппе Верди «Набукко», однако в понедельник ее выступление было отменено в последний момент по состоянию здоровья. О замене было объявлено перед началом спектакля. На сцену срочно пригласили чешскую сопрано Элишку Вайсову. Отмечается, что часть публики осталась недовольна сменой состава.

По данным Der Standard, из зала раздавались свист, выкрики и насмешки, в том числе ехидный смех, а некоторые зрители покинули оперу во время антракта.

Ранее супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена возмутилась, что Королевский оперный театр в Лондоне позволил выдать разрешение на выступление российской оперной певице Анне Нетребко. В ответ Королевский балет и Опера выступили в защиту своего решения разрешить российской певице вернуться в Ковент-Гарден.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно

    Зеленский заявил о паузе в переговорах по Украине

    В России появится новый бесплатный сервис для водителей

    В российском городе потолок в аварийном доме рухнул во второй раз

    Ушедший из России фастфуд зарегистрировал товарный знак

    Слава отменила тур по России после скандального концерта

    Власти Ирака объяснили отключение электричества по всей стране

    Белый дом прокомментировал удар по школе для девочек в Иране

    ВСУ атаковали российские курорты

    Испания после угроз Трампа согласилась помогать США против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok