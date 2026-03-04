Standard: Зрители в Венской опере освистали вышедшую на замену Нетребко певицу

Зрители в Венской государственной опере освистали певицу, которая вышла на замену российской оперной исполнительницы Анны Нетребко. Об этом пишет газета Der Standard.

В минувшую пятницу Нетребко исполняла партию Абигайль в опере Джузеппе Верди «Набукко», однако в понедельник ее выступление было отменено в последний момент по состоянию здоровья. О замене было объявлено перед началом спектакля. На сцену срочно пригласили чешскую сопрано Элишку Вайсову. Отмечается, что часть публики осталась недовольна сменой состава.

По данным Der Standard, из зала раздавались свист, выкрики и насмешки, в том числе ехидный смех, а некоторые зрители покинули оперу во время антракта.

Ранее супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена возмутилась, что Королевский оперный театр в Лондоне позволил выдать разрешение на выступление российской оперной певице Анне Нетребко. В ответ Королевский балет и Опера выступили в защиту своего решения разрешить российской певице вернуться в Ковент-Гарден.