5 марта в России отмечают профессиональный праздник преподавателей мореходных училищ. А во всем мире в этот день принято отказываться от различных гаджетов, чтобы отдохнуть от непрерывного информационного шума. «Лента.ру» рассказывает, какие события празднуют 5 марта в разных странах мира.
Праздники в России
День мореходных училищ
Профессиональный праздник педагогов и курсантов мореходных училищ России традиционно празднуют 5 марта. Этот день учредили в 1946 году в честь создания образовательных учреждений, которые готовили кадры для морского флота СССР.
Праздники в мире
Международный день выключенных гаджетов
Обилие гаджетов в современном мире не только облегчает жизнь, но может и навредить человеку из-за постоянного потока разной информации, в том числе негативной. Не зря появилось понятие цифрового детокса — в эти дни человек сознательно отказывается от разных мобильных устройств, не выходит в интернет и не включает телевизор.
В День выключенных гаджетов принято по возможности полностью отдыхать от них, либо свести к минимуму использование цифровых устройств.
Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения
5 марта принято отказываться не только от гаджетов, но и от оружия. 5 марта ООН предложила рассказывать подрастающему поколению о том, что отказ от оружия — это долгосрочный вклад в мирное будущее, а прекращение вооруженных конфликтов — гарантия счастливой жизни для миллионов людей.
Какие еще праздники отмечают в мире 5 марта
- День рождения степлера
- День раздвоения личности в США
- Всемирный день энергоэффективности
- Всенародный праздник без названия
Какой церковный праздник 5 марта
День памяти Благоверного князя Ярослава Мудрого
Великий князь Киевский из династии Рюриковичей, сын равноапостольного князя Владимира и княжны Рогнеды. Время правления Ярослава Владимировича считается «золотым веком» Киевской Руси. При нем получило активное развитие строительство, на карте появились новые города и монастыри.
Жите святого гласит, что Ярослав не любил воевать и стремился решать вопросы дипломатией. Благодаря своей мудрой династической политике, он стал отцом, дедом и дядей многих правителей Европы того времени. Более того, Ярослав Владимирович считается князем-устроителем своей земли, после себя он оставил ряд трудов по внутренней организации Русского государства, а также свод законов Киевской Руси — «Русскую правду». Почитание благоверного князя Ярослава Мудрого началось сразу после его кончины в тысяча пятьдесят четвертом году.
Приметы на 5 марта
- Если снег в этот день выпал и не растаял — ждать плохого урожая
- Если вороны чистят перышки в снегу — скоро будет оттепель
- Если снег с дождем — готовьтесь к половодью
Кто родился 5 марта
Роза Люксембург (1871 — 1919)
Роза Люксембург родилась 5 марта 1871 года в городе Замостье в Польше. С юных лет она боролась против национализма в Польше, стояла у истоков создания социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы, а позже и коммунистической партии Германии. Люксембург активно пропагандировала антивоенные взгляды, за что попала в тюрьму.
Елена Яковлева (65 лет)
Российская актриса Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года. Она успела поработать и библиотекарем, и картографом, но в 80-х решила последовать за мечтой и поступила в ГИТИС.
На курс ее взяли единогласным решением приемной комиссии, что большая редкость в этой сфере. Российскому зрителю Яковлева запомнилась по многим ярким работам, среди которых фильмы «Интердевочка», «Экипаж», «Чебурашка» и сериал «Каменская».
Кто еще родился 5 марта
- Александр Вучич (56 лет) — президент Сербии
- Василий Тредиаковский (1703 —1769) — русский писатель и поэт
- Владимир Маслаченко (1936 — 2010) — советский футболист, вратарь
- Ева Мендес (52 года) — американская актриса