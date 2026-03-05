Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
22:00, 5 марта 2026Ценности

56-летняя звезда «Твин Пикса» удивила фанатов фигурой в бикини на фото папарацци

Мария Винар

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Американская актриса Хизер Грэм в откровенном виде попала в объективы папарацци и удивила фанатов. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

56-летнюю звезду «Твин Пикса» и ее 49-летнего возлюбленного, режиссера итальянско-американского происхождения Микеле Чиветту, запечатлели на пляже в Мексике. Так, актриса предстала перед камерами в полосатом бикини, которое состояло из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. Чиветта, в свою очередь, был одет в пляжные шорты.

Читатели портала оценили естественную внешность знаменитости в комментариях под материалом. «Для своего возраста она выглядит хорошо», «Фантастическая форма. Хотелось бы, чтобы наши двадцатилетние девушки стремились к этому», «У нее прекрасная фигура», «В свои 56 лет она выглядит великолепно и совсем не похожа на человека, сделавшего пластическую операцию», «Натуральная красота во всей красе», «Хорошо, что она не испортила себе жизнь "Оземпиком"» — восхищались они.

Ранее в сети обсудили внешность американского актера Брэда Питта на фото со съемок фильма «Всадники».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о запросе от США на участие Киева в ситуации на Ближнем Востоке

    Дилеры Kia бесплатно отремонтируют машины россиян из-за серьезного дефекта

    Бывшего первого замминистра обороны России отправили под домашний арест

    В российском городе четырехлетнего мальчика сбил электровелосипед

    56-летняя звезда «Твин Пикса» удивила фанатов фигурой в бикини на фото папарацци

    Орбан обратился с новым жестким посланием к Зеленскому

    Иран заявил об ударе по американскому авианосцу в Оманском заливе

    Зеленский задался новым вопросом о России и Путине

    Появились новые кадры пуска иранских ракет

    Одно заявление Путина вызвало «психологическую травму» у стран ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok