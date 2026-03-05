56-летняя звезда «Твин Пикса» удивила фанатов фигурой в бикини на фото папарацци

Американская актриса Хизер Грэм в откровенном виде попала в объективы папарацци и удивила фанатов. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

56-летнюю звезду «Твин Пикса» и ее 49-летнего возлюбленного, режиссера итальянско-американского происхождения Микеле Чиветту, запечатлели на пляже в Мексике. Так, актриса предстала перед камерами в полосатом бикини, которое состояло из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. Чиветта, в свою очередь, был одет в пляжные шорты.

Читатели портала оценили естественную внешность знаменитости в комментариях под материалом. «Для своего возраста она выглядит хорошо», «Фантастическая форма. Хотелось бы, чтобы наши двадцатилетние девушки стремились к этому», «У нее прекрасная фигура», «В свои 56 лет она выглядит великолепно и совсем не похожа на человека, сделавшего пластическую операцию», «Натуральная красота во всей красе», «Хорошо, что она не испортила себе жизнь "Оземпиком"» — восхищались они.

