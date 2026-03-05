Реклама

Из жизни
10:38, 5 марта 2026Из жизни

Арматура пронзила мужчину через задний проход

Во Вьетнаме металлический прут пронзил мужчину через задний проход
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

В городе Камфа, Вьетнам, врачи вытащили из заднего прохода 38-летнего мужчины металлический прут. Об этом сообщает VTV.

Предполагается, что мужчина упал на арматуру на строительной площадке. Его срочно доставили в больницу. Врачи определили, что прут пронзил пациента на 30 сантиметров. Это вызвало кровотечение в его заднепроходном канале, мочевом пузыре и брюшной полости.

Операция по извлечению арматуры длилась несколько часов. Из-за обширных повреждений врачам приходилось действовать очень осторожно. Через несколько дней органы пациента уже могли функционировать самостоятельно, а спустя 10 дней после операции его выписали.

Ранее сообщалось, что в Индии пожилая женщина упала на 61-сантиметровый железный прут из-за буйной коровы и выжила. Прут пронзил женщину через прямую кишку, но не задел органы и стенки кровеносных сосудов.

    Обсудить
