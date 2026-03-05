Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:35, 5 марта 2026Путешествия

Авиакомпания Emirates потеряла данные застрявших на Маврикии российских пассажиров

Emirates потеряла данные россиян на Маврикии и не предоставила им жилье
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ann Wang / Reuters

Авиакомпания Emirates потеряла данные застрявших на Маврикии российских пассажиров из-за атаки иранских беспилотников на офисы перевозчика в ОАЭ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В связи с этим россиянам не предоставляют жилье и питание, хотя у них уже не осталось денег, в том числе на покупку билетов на родину. При этом самолеты с Маврикия в Россию вылетают почти пустыми. Аналогичные проблемы у россиян на Мальдивах.

Согласно политике Emirates в сложившейся ситуации, на борт самолетов до Дубая могут попасть лишь граждане ОАЭ. А транзит через Дубай возможен только при наличии подтвержденного вылета оттуда через шесть часов после прибытия.

Ранее сообщалось, что российские туристы с детьми застряли на Маврикии на четыре дня без еды и жилья из-за отмены рейсов через Объединенные Арабские Эмираты. В государстве не вводилось военное положение, поэтому эвакуационные самолеты не предоставляются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран провел переговоры с Азербайджаном

    В России появился новый автомобильный товарный знак

    Зеленский ответил Орбану на требование проверить «Дружбу»

    Имущество семьи задержанного экс первого замминистра обороны России Цаликова оценили

    Интимный момент Эммы Уотсон с наследником богатейшей семьи Мексики попал на фото

    Израиль начал следующую фазу атак на Иран

    У самолета с пассажирами на борту отвалилась дверь во время полета в США

    Стоимость российской нефти выросла до максимума за полгода

    Пытавшийся перейти границу россиянин пойдет под суд

    В России оценили недопуск фигуристов на чемпионат мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok