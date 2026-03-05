Emirates потеряла данные россиян на Маврикии и не предоставила им жилье

Авиакомпания Emirates потеряла данные застрявших на Маврикии российских пассажиров из-за атаки иранских беспилотников на офисы перевозчика в ОАЭ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В связи с этим россиянам не предоставляют жилье и питание, хотя у них уже не осталось денег, в том числе на покупку билетов на родину. При этом самолеты с Маврикия в Россию вылетают почти пустыми. Аналогичные проблемы у россиян на Мальдивах.

Согласно политике Emirates в сложившейся ситуации, на борт самолетов до Дубая могут попасть лишь граждане ОАЭ. А транзит через Дубай возможен только при наличии подтвержденного вылета оттуда через шесть часов после прибытия.

Ранее сообщалось, что российские туристы с детьми застряли на Маврикии на четыре дня без еды и жилья из-за отмены рейсов через Объединенные Арабские Эмираты. В государстве не вводилось военное положение, поэтому эвакуационные самолеты не предоставляются.