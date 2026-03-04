Россияне с детьми застряли в Африке на четыре дня без еды и жилья

Mash: Россияне с детьми застряли на Маврикии без еды и жилья в ожидании рейсов

Российские туристы с детьми застряли на Маврикии на четыре дня без еды и жилья из-за отмен рейсов через ОАЭ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что в государстве Африки не вводилось военное положение, поэтому эвакуационные самолеты не предоставляются. На ближайшие рейсы через Турцию, стоящие для семьи из трех человек около миллиона рублей, нет билетов.

Туристы рассказали, что авиаперевозчики прекратили выдавать ваучеры на еду и жилье даже россиянам с детьми. При этом подчеркивается, что представителю консульства РФ удалось договориться о спецборте для соотечественников, однако власти Маврикия отказались заправлять его из-за санкций.

Сообщается, что отдыхающим рекомендовали снимать жилье на свои деньги и сохранять чеки. Возможно, по ним авиакомпании в будущем возместят потраченные средства, объяснили им. Однако известно, что у многих россиян нет с собой иностранных карт и необходимой суммы.

Ранее стало известно, что россияне застряли в Африке из-за закрытия неба над ОАЭ. Туристы не могут вылететь из Кении, Южно-Африканской республики (ЮАР), Маврикия, Занзибара и других стран региона.