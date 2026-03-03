Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:40, 3 марта 2026Путешествия

Россияне застряли в Африке из-за закрытия неба над ОАЭ

Shot: Россияне застряли в Африке из-за закрытого неба над Дубаем и Абу-Даби
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Российские туристы застряли в Африке из-за закрытия неба над Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что многие соотечественники не могут вылететь из Кении, Южно-Африканской республики (ЮАР), а также с Маврикия, Занзибара, Сейшельских остров и из Танзании. Причиной названо закрытие неба над Дубаем и Абу-Даби. У большинства россиян билеты подразумевали пересадки в одном из этих городов, однако в итоге их рейсы отменили.

Материалы по теме:
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
1 марта 2026
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
1 марта 2026

Известно, что некоторые отдыхающие вынуждены продлевать проживание в отелях за свой счет. Туристка из Москвы, проводившая отпуск с молодым человеком в Кении, рассказала, что авиакомпания Al Arabia предложила им вылететь в разные даты — через девять и десять дней.

Сообщается, что некоторые россияне, которые не готовы столько ждать, берут билеты с пересадками в других авиахабах самостоятельно, однако большинство из них стоят дорого и предполагают неудобные стыковки.

Ранее более тысячи россиян застряли на круизных лайнерах в Персидском заливе. Так, три из них стоит в Дубае, два — в Дохе, еще один — в Абу-Даби.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    На миллионера с оборонного предприятия России надели наручники

    Курс доллара вырос

    Быстрая реакция беременной женщины спасла мужа от смерти

    Россияне застряли в Африке из-за закрытия неба над ОАЭ

    В США указали на стратегическую ошибку Ирана

    Дочь Оззи Осборна объяснила причину чрезмерной худобы после критики ее фигуры

    Москвичей призвали не давать собакам драться с бобрами

    Добыча нефти на одном из крупнейших месторождений в мире прекратилась

    Зеленский пригрозил Кличко ответственностью за провал подготовки Киева к зиме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok