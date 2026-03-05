Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:41, 5 марта 2026Бывший СССР

Авиация ГВ «Север» четкими ударами сорвала контратаку ВСУ и показала это на видео

Авиация ГВ «Север» сорвала контратаку ВСУ на липцовском направлении
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Северный Ветер / Telegram

Российские военные группировки войск «Север» показали на видео срыв контрнаступления личного состава 127-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на липцовском направлении в Харьковской области. Кадрами четкой работы «северяне» поделились в своем Telegram-канале «Северный Ветер».

На видео показано, как российская разведка обнаружила скопление живой силы противника в лесном массиве возле села Терновая, а затем авиация нанесла прицельные удары, уничтожив личный состав бригады ВСУ.

До этого бойцы ГВ «Север» обнаружили позицию украинских операторов беспилотных летательных аппаратов, с которой они атаковали территории Белгородской области, и показали уничтожение врага на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о запросе от США на участие Киева в ситуации на Ближнем Востоке

    Трамп назвал сына Хаменеи ничтожеством и высказался об Иране

    Губернатор Севастополя рассказал о последствиях атаки ВСУ

    Индия начала покупать срочную российскую нефть

    Момент падения самолета на жилые дома в США попал на видео

    Медведев сравнил выезд из ОАЭ с голливудским фильмом

    Российский город-герой погрузился во тьму

    В одном из регионов России запретили ездить за цветами для женщин на машинах

    Польша начала массовую депортацию украинцев

    Главный оппонент Орбана заступился за него после угроз Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok