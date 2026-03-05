Авиация ГВ «Север» четкими ударами сорвала контратаку ВСУ и показала это на видео

Северный Ветер / Telegram

Российские военные группировки войск «Север» показали на видео срыв контрнаступления личного состава 127-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на липцовском направлении в Харьковской области. Кадрами четкой работы «северяне» поделились в своем Telegram-канале «Северный Ветер».

На видео показано, как российская разведка обнаружила скопление живой силы противника в лесном массиве возле села Терновая, а затем авиация нанесла прицельные удары, уничтожив личный состав бригады ВСУ.

До этого бойцы ГВ «Север» обнаружили позицию украинских операторов беспилотных летательных аппаратов, с которой они атаковали территории Белгородской области, и показали уничтожение врага на видео.