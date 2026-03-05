Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 5 марта 2026Россия

Белоусов обратился к российским бойцам после одного события в зоне СВО

Белоусов поздравил военнослужащих со взятием населенного пункта Яровая в ДНР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны / «Лента.ру»

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским бойцам после одного события в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о взятии под контроль населенного пункта Яровая в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram.

Белоусов поздравил командование и личный состав первого мотострелкового полка со взятием населенного пункта, отметив слаженные действия штурмовиков.

«В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и не добился своих целей. Показывая пример стойкости и упорства в боях с неонацистским злом, воины-мотострелки освободили населенный пункт Яровая. (...) Военнослужащие соединения уверенно продвигаются вперед, шаг за шагом приближая день общей победы», — заявил министр обороны.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Яровая в Донецкой народной республике. Потери противника превысили 180 бойцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    «Решетнев» рассказал о сборке спутника «Ямал-501»

    Получивший взятку в размере 180 миллионов экс-мэр российского города обратился к суду

    Малышева отчитала гостью ее передачи и предрекла ей инсульт

    Блогеру Арсену Маркаряну дали срок

    В России резко упали продажи одного класса машин

    Стала известна судьба сотен попавших в украинский плен россиян

    Неудачный опыт вербовки оценили в российском суде в 14-летнее заключение

    Генсек НАТО сделал заявление о военной операции США в Иране

    В Израиле объявили новую фазу войны против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok