Белоусов обратился к российским бойцам после одного события в зоне СВО

Белоусов поздравил военнослужащих со взятием населенного пункта Яровая в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским бойцам после одного события в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о взятии под контроль населенного пункта Яровая в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram.

Белоусов поздравил командование и личный состав первого мотострелкового полка со взятием населенного пункта, отметив слаженные действия штурмовиков.

«В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и не добился своих целей. Показывая пример стойкости и упорства в боях с неонацистским злом, воины-мотострелки освободили населенный пункт Яровая. (...) Военнослужащие соединения уверенно продвигаются вперед, шаг за шагом приближая день общей победы», — заявил министр обороны.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Яровая в Донецкой народной республике. Потери противника превысили 180 бойцов.