Бывший соратник Трампа неожиданно высказался об операции против Ирана

Бывший вице-президент Пенс высоко оценил операцию против Ирана

Бывший вице-президент США Майк Пенс высоко оценил операцию против Ирана, начатую президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Hill.

«Я думаю, в конечном итоге история зафиксирует, что президент принял правильное решение. Представилась возможность, и президент принял решение задействовать наши вооруженные силы», — отметил политик.

В материале подчеркивается, что Пенс неоднократно расходился во мнениях с Трампом, чьим бывшим соратником он является. Кроме того, экс-вице-президент выразил американским властям признательность за «стремление найти дипломатическое решение» после ударов по Ирану летом 2025 года.

Ранее Пенс осудил притязания Трампа на Гренландию.