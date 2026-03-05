Реклама

12:23, 5 марта 2026Силовые структуры

Бывший замминистра обороны России получил ответ на свою просьбу об отправке на СВО

Суд отклонил иск экс-замглавы МО РФ Иванова к военкомату об отправке на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мещанский суд Москвы отклонил иск бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова с просьбой обязать военкомат дать ему ответ на обращение об отправке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании представитель военкомата сообщил, что направил экс-чиновнику, находящемуся в СИЗО, уведомление об отказе в его просьбе. Он настаивал, что направил ответ вовремя, однако на штампе его письма с ответом была указана дата 24 декабря 2025 года, то есть более 30 дней, положенных по закону.

Адвокат Иванова Денис Балуев представил письмо со штампом о получении его обращения 13 ноября 2025 года.

Тем не менее участвовавший в слушаниях по видеосвязи бывший замглавы Минобороны вновь попросил отправить его на СВО на любую должность и любое воинское звание. Он выразил готовность искупить вину кровью и даже отдать свою жизнь. Иванов добавил, что даже во времена Великой Отечественной войны были штрафные батальоны. При этом он указал, что прекрасно осознает последствия своей просьбы — все чиновники, отправившиеся на СВО, не вернулись.

1 июля 2025 года Тимура Иванова признали виновным в растрате и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей.

В том же месяце экс-замминистра обороны подал заявление о его отправке на СВО, но получил отказ из-за отсутствия мест по его воинской специальности. Тогда он подал заявление повторно, но ответа так и не получил.

